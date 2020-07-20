رئيس وزراء بريطانيا عن نتائج لقاح فيروس كورونا: "أخبار إيجابية جدا"

لندن، بريطانيا (CNN) – اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، أن النتائج الأولية التي أُعلن عنها للقاح فيروس كورونا الذي تجري عليه جامعة أوكسفورد تجارب سريرية، "إيجابية جدا"، لكنه حذر من عدم وجود ضمانات بعد حول فاعلية هذا اللقاح.

ووصف جونسون النتائج الأولي التي أُعلن عنها الإثنين بـ"الخطوة المهمة في الطريق الصحيح" و"الإيجابية جدا"، وذلك بعد أن ثبت أن اللقاح آمن ويحفز الاستجابة المناعية بجسم الإنسان.

ورغم التفاؤل، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني حذر من عدم وجود ضمانات بعد حول فاعلية هذا اللقاح وقال عن ذلك: "لم نصل بعد".

وكتب جونسون في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذه أخبار إيجابية جدا، (أحسنتم) كبيرة جدا لعلمائنا وباحثينا الرائعين والرائدين على مستوى العالم في جماعة أوكسفورد".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "لا توجد ضمانات، لم نصل بعد، سيكون من الضروري إجراء تجارب إضافية، ولكن هذه خطوة مهمة في الطريق الصحيح"، على حد قوله.