دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات في 214 دولة وإقليماً عن حوالي 15.2 مليون إصابة بـ"كوفيد-19"، و624 ألف حالة وفاة، منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها في ديسمبر/ كانون الأول.

ومن بين الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، تعد الولايات المتحدة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا.

وبالنسبة إلى الدول الأعلى بعدد الوفيات، فيأتي ترتيبها كالآتي: أمريكا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، والمكسيك، ثم إيطاليا.

وكان الوباء قد ترك أثراً كبيراً في مختلف البلاد، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 4 ملايين حالة إصابة في البلاد، وتوفي أكثر من 143 مريضاً.