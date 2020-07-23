أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليون شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مساء الأربعاء، حاجز 15 مليون شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المهتمة برصد انتشار المرض، 15 مليونًا و23 ألفًا و398 حالة إصابة.

وبلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، وباءً في مارس آذار الماضي 2020، 618 ألفًا و61 حالة وفاة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، مساء الأربعاء.

ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم الأكثر تضررًا من المرض، حيث اقتربت أعداد المصابين بالفيروس فيها، من حاجز 4 ملايين إصابة، مسجلة 3 ملايين و931 ألفًا و359 حالة إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات في كامل الولايات الأمريكية الخمسين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، 142 ألفًا و459 حالة وفاة.

احتلت البرازيل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء، حيث وصلت فيها أعداد المصابين بالفيروس، مساء الأربعاء، إلى مليونين و159 ألفًا و654 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 81 ألفًا و487 حالة وفاة، مع استمرار تحقيق البلاد لمعدلات قياسية في الإصابة والوفاة نتيجة الإصابة بالمرض.

الهند جاءت في المركز الثالث عالميًا مع وصول أعداد المصابين بالفيروس إلى قرابة 1.2 مليون حالة إصابة، تلتها روسيا بنحو 788 ألف إصابة ثم جنوب أفريقيا بنحو 382 ألف إصابة.

وفيما يتعلق بأعداد الوفيات، جاءت بريطانيا في المركز الثالث عالميًا، بـ45 ألفًا و586 حالة وفاة، تلتها المكسيك بـ40 ألفًا و400 حالة وفاة، ثم إيطاليا التي كانت من أوائل بؤر الإصابة بالمرض بـ35 ألفًا و82 حالة وفاة.