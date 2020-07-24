بيل غيتس يحذر من ارتفاع معدلات الوفيات بسبب كورونا "الذروة لم تأت بعد"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر مؤسس مايكروسوفت، والناشط في مجال الصحة العامة، بيل غيتس، من ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا، بحسب وصفه، في برنامج "تاون هول كورونا فيروس: حقائق ومخاوف" على CNN، مساء الخميس، أن "الذروة لم تأت بعد".

وقال غيتس، الذي يساعد في تمويل أبحاث اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إن "معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف، مقلقة للغاية، على الرغم من أن الطقس دافئ، والناس يخرجون بشكل أكثر في الهواء الطلق، في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف".

وأضاف بيل غيتس، في حديثه لـCNN، "في الوقت الحالي، تنتشر هذه الإصابات بين الشباب إلى حد كبير، مما يعني أن معدل الوفيات، على الرغم من ارتفاعه، ليس قريبًا من ذروته. وحينما تتخطى هذه العدوى حدود الأجيال، وبالتأكيد مع هذا المستوى من العدوى سيحدث، فإن معدل الوفيات سيرتفع"، "لذا فنحن في وضع صعب للغاية".

وأعرب الناشط في مجال الصحة العامة، عن قلقه بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأكثر فقرًا مذل جنوب أفريقيا والهند، قائلًا إن "الأمور بالتأكيد على هذا الجانب، أسوأ بكثير مما كنا نتوقعه قبل أربعة أسابيع".

تعليقات بيل غيتس، جاءت فيما تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 4 ملايين شخص، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد الإصابات في العالم والتي وصلت إلى 15 مليونًا و349 ألف إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى أكثر من 626 ألف حالة وفاة.