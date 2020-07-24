أعداد مصابي كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 4 ملايين شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، لتتخطى حاجز 4 ملايين شخص، مساء الخميس، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الجامعة، 4 ملايين و5 آلاف و414 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات الأمريكية الخمسين، مساء الخميس، وذلك بعد نحو 6 أشهر من بدء تفشي المرض في البلاد، حيث رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أولى حالات الإصابة بالفيروس في 21 يناير كانون الثاني الماضي 2020.

وتوفي ما لا يقل عن 143 ألفًا و820 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، حتى مساء الخميس، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة، مليون حالة إصابة بالفيروس بعد 99 يومًا من رصد أولى حالات الإصابة في البلاد في 28 أبريل نيسان الماضي، بينما وصلت أعداد المصابين إلى مليونين في 10 يونيو حزيران الماضي بعد 43 يومًا فقط.

وفي 8 يوليو تموز الجاري، سجلت أمريكا 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا، ولم يستغرق الأمر سوى 15 يومًا للوصول إلى 4 ملايين إصابة بالمرض، مما يعني تسجيل نحو مليون إصابة جديدة في أقل من أسبوعين.

الأعداد المتزايدة لمصابي كورونا في الولايات المتحدة، والتي تعد أكثر دول العالم تضررًا من الوباء، تأتي بالتزامن مع وصول أعداد المصابين بالفيروس على مستوى العالم إلى 15 مليونًا و321 ألفًا و211 إصابة، يتركز أكثر من ربع تلك الإصابات في الولايات المتحدة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 625 ألفًا و888 حالة وفاة.