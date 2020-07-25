مصر في الطريق لإنتاج لقاح لفيروس كورونا بالتعاون مع الحكومة الصينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، السبت، على استعدادات شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركة في إنتاج هذا اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن زايد ترأست اجتماعا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" في إطار متابعة "جاهزية مصانع الشركة وكفاءة الإنتاج لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية".

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في تصريحات حول هذا الاجتماع إن "الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح"، على حد قوله.

وأضاف مجاهد قائلا إن زايد ناقشت "عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية"، حسب تعبيره.

وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا بمقر شركة "فاكسيرا" لمتابعة جاهزية المصانع وكفاءة خطوط الانتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس... Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Saturday, July 25, 2020

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 23 لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مرحلة إجراء تجارب سريرية، وقد أظهر اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد البريطانية نتائج إيجابية الأسبوع الماضي إذ ثبُت أنه "آمن" وفقا لدراسة طبية أُجريت حوله.

يذكر أن مصر سجلت حتى 24 يوليو/تموز 91 ألفا و72 إصابة بالفيروس من بينها 4518 حالة ووفاة و31 ألف و970 حالة تعافي، وفقا لآخر أرقام وزارة الصحة في البلاد.