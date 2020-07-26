حفل زفاف عائلي صغير في دولة الإمارات يتسبب بنقل فيروس كورونا إلى أكثر من 20 شخصاً

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حفل زفاف عائلي صغير بالإمارات يتسبب بنقل فيروس كورونا إلى أكثر من 20 شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  تسبب رجل في دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 20 شخصاً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال حفل زفاف عائلي.

وحذر مركز أبوظبي للصحة العامة من آثار التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وفي مقطع فيديو  نُشر عبر الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي في "تويتر"، السبت، سلط المركز الضوء على عائلة أُصيب أحد أفرادها بفيروس كورونا بعد مخالطته لشخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض خلال عزاء.

وبعد عدة أيام، حضر الفرد حفل زفاف عائلي صغير، ولكن لم يلتزم الحاضرون بالتباعد الاجتماعي.

وبعد أسبوعين، بدأت أعراض الفيروس تظهر، وتبين أن الفيروس انتشر بين أفراد العائلة والجيران، والضيوف الذين حضروا الزفاف.

وانتقلت العدوى إلى أكثر من 20 شخصاً من عائلة الفرد، إضافة إلى الأفراد الذين تمت مخالطتهم.

وفي نهاية الفيديو، دعا المركز الأفراد "للتقيد التام" بالإجراءات الوقائية لفيروس "كوفيد-19" من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

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