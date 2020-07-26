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نشر الأحد ، 26 يوليو / تموز 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب رجل في دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 20 شخصاً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال حفل زفاف عائلي.

وحذر مركز أبوظبي للصحة العامة من آثار التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قصة من الواقع تظهر أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وصحة أسرهم، حيث يحذر مركز أبوظبي للصحة العامة من تبعات التهاون في تطبيق تلك الإجراءات وأثره على انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19" https://t.co/E4Fv2yMjvD

وفي مقطع فيديو نُشر عبر الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي في "تويتر"، السبت، سلط المركز الضوء على عائلة أُصيب أحد أفرادها بفيروس كورونا بعد مخالطته لشخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض خلال عزاء.

وبعد عدة أيام، حضر الفرد حفل زفاف عائلي صغير، ولكن لم يلتزم الحاضرون بالتباعد الاجتماعي.

وبعد أسبوعين، بدأت أعراض الفيروس تظهر، وتبين أن الفيروس انتشر بين أفراد العائلة والجيران، والضيوف الذين حضروا الزفاف.

وانتقلت العدوى إلى أكثر من 20 شخصاً من عائلة الفرد، إضافة إلى الأفراد الذين تمت مخالطتهم.

وفي نهاية الفيديو، دعا المركز الأفراد "للتقيد التام" بالإجراءات الوقائية لفيروس "كوفيد-19" من أجل الحفاظ على الصحة العامة.