قطة تُصبح أول حيوان يصاب بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا

لندن، بريطانيا (CNN) – أصبحت قطة أول حيوان تظهر نتيجة فحوصات فيروس كورونا إيجابية ببريطانيا حسبما ذكر كبير الأطباء البيطريين لدى لندن، الإثنين.

وظهرت العدوى بعد إجراء فحوصات بمختبر وكالة صحة الحيوانات والنباتات في "وايبريدج"، بإنجلترا في 22 يوليو/تموز الجاري، وفقا لبيان صحفي للحكومة البريطانية.

وقالت الحكومة إن القطة "أول حالة عدوى مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين الحيوانات في بريطانيا"، ورغم أن النتيجة جاءت إيجابية، إلا أن البيان الصحفي أكد عدم وجود دليل على أن القطة نقلت المرض لأصحابها.

وجاء في البيان: "الأدلة المتوفرة تشير إلى أن العدوى انتقلت للقطة من أصحابها والذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية سابقا"، وتعافت القطة وأصحابها من الفيروس بشكل تام.