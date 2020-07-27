هل يحمي غسل الأنف بمحلول ملحي من فيروس كورونا؟ منظمة الصحة العالمية توضح

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هل يحمي غسل الأنف بمحلول ملحي من فيروس كورونا؟ منظمة الصحة العالمية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ بداية الجائحة، انتشرت العديد من الخرافات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وخلال تغريدة الأحد، أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا عدم صحة شائعة جديدة تنص على أن غسل الأنف بالماء المالح يحمي المرء من الإصابة بالعدوى.

وذكرت المنظمة أن الأمر غير صحيح، وكتبت: "ليس هناك دليل على أن غسل الأنف بشكل منتظم بمحلول ملحي يحمي الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

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ومنذ بداية الجائحة، تناقل مستخدمو الإنترنت العديد من الخرافات حول الفيروس، ومنها إضافة الفلفل إلى الوجبات، واستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين، وغيرها.

ودعت المنظمة إلى أهمية حماية الأفراد لأنفسهم عن طريق البقاء على اطلاع بالمعلومات الدقيقة، وأن يكونوا على علم بالمعلومات الخاطئة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة.

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