احبس أنفاسك لمدة 10 ثوان واشرب الكثير من الماء.. هذه بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ بداية الجائحة، انتشرت العديد من الخرافات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وخلال تغريدة الأحد، أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا عدم صحة شائعة جديدة تنص على أن غسل الأنف بالماء المالح يحمي المرء من الإصابة بالعدوى.

وذكرت المنظمة أن الأمر غير صحيح، وكتبت: "ليس هناك دليل على أن غسل الأنف بشكل منتظم بمحلول ملحي يحمي الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

🚫 Rinsing your nose 👃 with salt water does not prevent #COVID19. 🚨 Keep safe by staying up to date with accurate information and be aware of misinformation on social media. Get your facts from trusted https://t.co/XFZ4hGaUWf

ومنذ بداية الجائحة، تناقل مستخدمو الإنترنت العديد من الخرافات حول الفيروس، ومنها إضافة الفلفل إلى الوجبات، واستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين، وغيرها.

ودعت المنظمة إلى أهمية حماية الأفراد لأنفسهم عن طريق البقاء على اطلاع بالمعلومات الدقيقة، وأن يكونوا على علم بالمعلومات الخاطئة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة.