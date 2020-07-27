أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن يوم الخميس المقبل، سيصادف مرور 6 أشهر، على إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، "هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية"، في إشارة إلى أوبئة سابقة مثل الإيبولا، وزيكا، وأنفلوانزا الخنازير، لكنه أضاف "لكن ببساطة جدا، هذه هي المرة الأصعب".

وأوضح غبريسوس، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوزت 16 مليون شخص، بالإضافة إلى أكثر 640 ألف حالة وفاة، مؤكدًا أن "الوباء مستمر في التسارع"، وأنه "في الأسابيع الستة الماضية، تضاعف العدد الإجمالي للحالات تقريبا".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أنه سيجتمع مرة أخرى مع لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقًا للوائح الصحية الدولية، لإعادة تقييم الوباء.

وقال غبريسوس، إنه "فخور جدا بمنظمة الصحة العالمية والعاملين بها وجهودهم لمواجهة الوباء، حيث عملوا بلا كلل لدعم البلدان في الاستعداد لهذا الفيروس والاستجابة له" خلال الأشهر الستة الماضية، لافتًا "لقد قمنا بجهد مذهل، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل وصعب".