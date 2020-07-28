أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة فايزر العملاقة للأدوية، وشريكتها الألمانية بيونتيك، الاثنين، حصولهما على الموافقات الخاصة ببدء تجربة متقدمة للقاحهما التجريبي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشركتان، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وافقت على خطتها لتجربة المرحلة الثالثة التجارب السريرية للقاح في الولايات المتحدة.

وقال مؤسس بيونتيك، أوغور شاهين، في بيان، "اليوم، نبدأ دراستنا العالمية المتأخرة، والتي ستشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك".

وقال متحدث باسم الشركة لـCNN، إنه "سيتم فحص المشاركين والجرعات في الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، بدأت شركة مودرنا الأمريكية، أولى تجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بلقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويختلف لقاح فايزر قليلا، عن لقاح مودرنا، لكنه يستخدم أيضًا نهجًا تجريبيًا يستخدم المواد الوراثية لتحفيز الاستجابة المناعية ضد جزء رئيسي من فيروس كورونا.

وتبحث دراسة المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح كورونا، مزيج من السلامة والفعالية، بالإضافة إلى تحديد الجرعات المثلى للقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ووزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، اتفاقًا مع شركة فايزر من أجل "إنتاج واسع النطاق وتسليم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة بعد نجاح تصنيع اللقاح والموافقة عليه"، كما تم التوصل إلى اتفاق بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح من خلال الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.95 مليون دولار.

البيانات الأولية الخاصة بنتائج التجارب السريرية السابقة، والتي تم نشرها في وقت سابق من هذا الشهر، الخاصة بلقاح فايزر وبيونتيك، قالت إن اللقاح أنتج أجسامًا مضادة، واستجابات مناعية، وقالت الشركة إنها قد تبدأ تجربة المرحلة الثالثة للقاح في أواخر يوليو إذا تلقت موافقة الجهات التنظيمية.

وبنهاية المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، والتي تم الموافقة على إجرائها، فإنه من المتوقع أن تكون دراسة المرحلة 2/3 نشطة في حوالي 120 موقعًا للتحقيق السريري حول العالم، بما في ذلك 39 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.