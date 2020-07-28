مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أن فيروس كورونا يأتي كـ"موجة كبيرة واحدة" ولا يتأثر بفصول السنة، وذلك في إيجاز صحفي عقدته الثلاثاء.

وأشارت هاريس إلى أن الموجة "تتخذ مسارا تصاعديا ثم تنخفض قليلا"، مشيرا إلى أنه لا يتأثر بالفصول وما يرافقها من فيروسات مثل الإنفلونزا، والتي تنتشر على نطاق أوسع خلال فصل الشتاء.

وأضافت المتحدثة باسم الصحة العالمية قائلة: "لا يبدو أن الفصل يؤثر على انتقال الفيروس في الوقت الراهن، ما يؤثر على الانتقال التجمعات الكبيرة، عندما يتجمع الناس دون ترك الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من أنهم ليسوا على اتصال قريب مع غيرهم".

وتابعت هاريس قائلة: "لا يزال الناس يفكرون بالفصول، ما يجب أن نفكر به أن هذا فيروس جديد، وسلوكه مختلف"، على حد تعبيرها.

وكانت قد حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية من التهاون بالتعامل مع الفيروس، إذ قالت خلال حوار مع إذاعة إيرلندية: "للأسف، ظن الناس أن إنهاء الإغلاق العام يعني انتهاء انتشار الفيروس".

ونوهت هاريس إلى أن مرحلة فتح الاقتصادات "تعني أن تكون يقظا أكثر من أي وقت مضى"، لكن الناس تهاونوا مع هذا الأمر لذلك ارتفعت أعداد الإصابات مجددا، حسب قولها.

وأكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن من الصعب إيصال هذه الرسالة لفئة الشباب في الوقت الذي يسعون فيه لقضاء صيف ممتع، وأضافت قائلة: "ستكون شابا لمرة واحدة، من السهل لكبار السن مثلي المكوث في منازلهم، لديك حياة واحدة ولكن لديك أيضا عائلة واحدة"، على حد تعبيرها.