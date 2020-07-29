بظل جائحة فيروس كورونا.. إليك 3 خطوات لتطهير الأقنعة القماشية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بداية يونيو/حزيران من هذا العام، نصحت منظمة الصحة العالمية بارتداء الأقنعة القماشية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولكن، ما هي الطريقة الصحيحة لتطهير الأقنعة المصنوعة من القماش؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية الطريقة الصحيحة لتطهير الأقنعة المصنوعة من القماش قبل استخدامها لأول مرة.

وتتضمن طريقة تطهير الأقنعة القماشية 3 خطوات بسيطة، وهي:

غسل القناع القماشي في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة تجفيف القناع تحت أشعة الشمس في النهاية، يجب كي القناع

وتوصي الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنتها في بداية يونيو/حزيران، بأن تكون الأقنعة المصنوعة من القماش، والتي يمكن أن تكون محلية الصنع، تتكون من ثلاث طبقات على الأقل: طبقة داخلية من مادة ماصة مثل القطن، وطبقة متوسطة تعمل كمرشح أو حاجز، مثل مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة، وطبقة خارجية من مادة غير ماصة، مثل مزيج البوليستر.