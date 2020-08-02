الحج في زمن كورونا.. كيف أدارت السعودية موسما لا مثيل له في التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت السعودية أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية إبريل/نيسان الماضي وذلك بعد أن أعلنت، الأحد، عن ظهور 1357 حالة إيجابية جديدة لفحوصات المرض.

ونشرت الصحة السعودية أرقام الإصابات الجديدة والتي جاءت الأقل منذ 30 إبريل/نيسان الماضي، حين سجلت المملكة 1344 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة منذ بدء تفشي الفيروس 278 ألفا و835 حالة، في حين وصل عدد حالات التعافي إلى 240 ألفا و81 حالة.

أما عدد حالات الوفاة الجديدة جراء المرض المسجلة في السعودية، فبلغت 30، ليصل إجمالي عدد الوفيات على أراضي المملكة نتيجة فيروس كورونا إلى 2917.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1357) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2533) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (240,081) حالة ولله الحمد. https://t.co/pcTKMAewSN

يذكر أن السعودية سجلت أعلى معدل يومي للوفيات جراء الفيروس منذ 25 يوليو/تموز الماضي.