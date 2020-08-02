لهذا السبب.. تجنب غسل اللحوم والدواجن قبل طبخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من الأشخاص الذين اعتادوا على غسل اللحوم قبل طهيها؟ إذا كنت كذلك، فيجب عليك أن تغير هذه العادة.

ورغم أن غسل بعض الأطعمة بالماء والصابون يرتبط بالنظافة والصحة، إلا أنه لا ينطبق على اللحوم والدواجن، بحسب ما ذكره المعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية في مصر.

وخلال صفحة على "فيسبوك" بعنوان "معاً لصحة أفضل" التابعة للمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، كتب المعهد: "غسل اللحوم والدواجن قبل الطبخ أو حتى مجرد شطفها بالماء، يُعتبر سبباً في انتشار مسببات أمراض بكتيرية كثيرة مثل بكتيريا السالمونيلا وغيرها".

وأشار المعهد إلى أن عملية الطبخ وحدها تكفي للقضاء على أي بكتيريا موجودة في اللحوم، بشرط أن يتم طهيها على درجة حرارة 73 على الأقل.

وإلى جانب عدم غسل اللحوم، ذكر المعهد 3 نصائح أساسية يجب اتباعها أثناء التعامل مع اللحوم النيئة، وهي: