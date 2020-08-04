تحول فيروس كورونا قد لا يكون خطيرا كما تعتقد.. إليك السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة السعودية الخطوات اللازمة لتعقيم المنزل بعد شفاء مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وعند الإجابة على سؤال على "تويتر"، أوضح مركز الصحة "937" التابع لوزارة الصحة السعودية الخطوات التي يجب على المرء اتباعها بعد شفاء مصابين عانوا من فيروس "كوفيد-19".

@majoode20 صباحك صحة بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد بالإضافة لغسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية

وأشار المركز إلى ضرورة تعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها، مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، وغيرها من الأسطح.

إلى جانب ذلك، من المهم تهوية المنزل بشكل جيد، إضافةً إلى غسل الملابس جيداً بالماء والصابون.

ويجب الالتزام بالاحترازات الوقائية عند العودة إلى الحياة الطبيعية أيضاً، بحسب ما ذكره المركز.

ووصل إجمالي حالات فيروس كورونا في المملكة إلى 280،093 حالة، ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 242،053، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2،949 شخص، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي عن الفيروس عبر "تويتر".