الهند تسجل مليوني إصابة بكورونا مع تجاوز مليون حالة في أفريقيا

في خضم معركة جنوب أفريقيا ضد فيروس كورونا.. أحد أقدم الأمراض في العالم يظهر مجددًا في البلاد

كيف يؤثر النضال ضد فيروس كورونا على علاجات الأمراض الأخرى في أفريقيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الحالات المؤكدة لكوفيد-19 في الهند المليوني حالة، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة في البلاد، فيما سجلت أفريقيا أكثر من مليون حالة.

وحتى صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، سجلت الهند زيادة قياسية على مدار 24 ساعة بلغت 62,538 حالة، ليصل المجموع إلى 2,027,074 حالة، بما في ذلك 41,585 حالة وفاة. وتمثل حالات الشفاء نسبة 68٪، مع تعافي 1,378,105 شخص.

وعلى الصعيد العالمي، تعد الهند ثالث أكثر البلدان تضرراً بعد الولايات المتحدة والبرازيل، التي سجلت حوالي 4.9 مليون حالة و2.9 مليون إصابة، على التوالي، وفقاً لجامعة "جون هوبكنز".

ومن الهند إلى أفريقيا، التي سجلت أكثر من مليون حالة كوفيد-19، بحسب إحصاءات CNN المستندة إلى بيانات من جامعة "جونز هوبكنز".

وفي وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، يوجد في القارة مجموع 1,008,154 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتحتضن جنوب أفريقيا أكثر من نصف الحالات التي تم الإبلاغ عنها في القارة، مع وجود 536,184 إصابة مؤكدة حتى صباح يوم الجمعة، ما يجعلها خامس دول العالم الأكثر تضرراً من كوفيد-19 من ناحية عدد الإصابات.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، يوم الخميس، من نقص الاختبارات في جميع أنحاء أفريقيا، كونه لا يزال يمثل "تحدياً مستمراً".