دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقول منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا قد بدأ ينتشر بين الأفراد الأصغر سناً.

نشرت منظمة الصحة العالمية بيانات جديدة عن الوباء، تظهر أن معظم الحالات، حتى الآن، هي من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 سنة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط، قالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة الحالات التي تم الإبلاغ عنها لدى الأطفال والرضع قد ازدادت سبعة أضعاف.

وارتفعت نسبة الحالات بين المراهقين والشباب ستة أضعاف.

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه "يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال العوامل التالية: تركيز الكشف المبكر بداية على تحديد الحالات ذات الأعراض الشديدة، والتي تم ملاحظتها بشكل متكرر بين كبار السن، الكشف عن الحالات الأقل شدة، إجراء اختبارات واسعة النطاق، النقاط الساخنة تتجه نحو البلاد التي تحتضن نسبة أكبر من الأعمار الأقل، أو ارتفاع في السلوكيات الخطرة بعد تخفيف تدابير الصحة العامة والإجراءات الاجتماعية".

كيف يبدو انتشار كورونا بحسب الأعمار، وفقا لمنظمة الصحة العالمية؟