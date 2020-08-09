دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقب الانفجار الذي حل في وسط العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن يوم الأربعاء على شدة تأثر النظام الصحي ومعاناته من أزمتين، انتشار فيروس كورونا والأضرار البشرية التي خلفها الانفجار من ضحايا وإصابات.

وقد أعلن لبنان خلال شهر يوليو عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب الرسم البياني أعلاه يتواجد ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابات اليومية خلال شهر يوليو وأغسطس (الأرقام المعروضة في شهر أغسطس حتى ٨ أغسطس) ليصل عدد الإصابات حتى الآن إلى 6 آلاف و223 حالة، وقد تم تسجيل رقم 279 حالة وهو الأعلى لحالات الإصابات اليومية في لبنان بتاريخ ٧ أغسطس، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في لبنان. ونظرا إلى مجموع الإصابات الشهرية فقد وصل إجمالي عدد الإصابات في يوليو إلى ألفين و780 حالة إصابة وهو أعلى مجموع شهري حتى الآن منذ ظهور حالات الإصابة في شهر فبراير في لبنان.