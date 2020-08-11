موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في التليفزيون الروسي الحكومي، الثلاثاء، أن بلاده سجلت لقاحًا طوره معهد غماليا ومقره موسكو، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد بوتين، في حديث مباشر عبر الهاتف مع وزراء حكومته، أن اللقاح خضع لجميع الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى أن إحدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت اعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن.

جاءت التقارير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بشأن سلامته وفعاليته، ومزاعم بأن البلاد قد قطعت زوايا أساسية في عملية إنتاج وتطوير اللقاح.

ويعد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم، في الوقت الذي تخضع فيه العديد من لقاحات الفيروس إلى التجارب السريرية.

وقال المسؤولون الروس لـCNN، إن المرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب السريرية، ستتم بعد تسجيل الدولة للقاح.

ولم تصدر روسيا أي بيانات علمية حول اختبار اللقاح الخاص بها، ولا تستطيع CNN التحقق من سلامته أو فعاليته المزعومة.

وقال النقاد إن دفع البلاد من أجل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، يأتي وسط ضغوط سياسية من الكرملين، الذي يحرص على تصوير روسيا كقوة علمية عالمية.

ونقلت CNN، فيلا أواخر يوليو تموز الماضي، أن روسيا تعتزم الموافقة على إنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم في أقل من أسبوعين.

وفي اجتماع حكومي، أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، ما نقلته CNN بشكل حصري، حول أن روسيا تعتزم الموافقة على اللقاح الذي عمل على تطويره معهد غماليا في موسكو بحلول 10 أغسطس.

وقالت وزارة الصحة في روسيا، إن موسكو ستنتج اللقاح بكميات كبيرة بحلول سبتمبر أيلول المقبل.

وأكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية لـCNN، أن عملية إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تستغرق نحو عام أو عامين، حتى يكون اللقاح متاحًا لدى جميع الناس، وذلك بعد استيفاء كافة التجارب السلامة والتأكد من فعاليته في مواجهة الفيروس.