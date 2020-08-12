دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت الحكومة الأردنية إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع ابتداء من الخميس، بسبب الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا على الأراضي السورية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان له إن القرار اتخذ من جانب وزير الداخلية بتوصيات من لجنة حكومية تشرف على شؤون الحدود والمطارات.

ونقلت صفحة رئيس الحكومة الأردنية عبر موقع تويتر تصريحات للرزاز خلال اجتماع مع اللجنة قال فيها إن معظم الحالات المسجلة مؤخرا مصدرها حدود جابر (الحدود مع سوريا) وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفشي الفيروس.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستراجع الإجراءات المتخذة على الحدود البرية مع العراق والسعودية، والمفتوحة أمام الحركة التجارية وتمثل شريان حياة للاقتصاد الأردني.

وشدد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة مراجعة الإجراءات المتخذة عند المعابر البرية كونها تساهم بشكل كبير بانتشار المرض في الداخل الأردني.

وسجل الأردن 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية منذ صباح الثلاثاء، وفقا لرئيس الوزراء الأردني.

يذكر أن سوريا كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بالإصابات المسجلة، خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1255 حسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء.