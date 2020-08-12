بعد إعلان بوتين "أول لقاح كورونا".. كم يبلغ عدد الإصابات بروسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، لتتجاوز حاجز الـ900 ألف إصابة وتبلغ 902.701 ألف حالة حتى مساء الثلاثاء، وفقا للأرقام الرسمية.

جاء ذلك بعد إعلان السلطات الروسية تسجيل 5102 ألف إصابة بالإضافة إلى تسجيل 129 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 15.260 ألف وفاة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الثلاثاء، تسجيل لقاح لفيروس كورونا الجديد مؤكد على أن اللقاح خضع لجميع الفحوص اللازمة، لافتا إلى أن اللقاح خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأن إحدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت اعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن.

ويعد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم، في الوقت الذي تخضع فيه العديد من لقاحات الفيروس إلى التجارب السريرية.