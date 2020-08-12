الحج في زمن كورونا.. كيف أدارت السعودية موسما لا مثيل له في التاريخ؟

"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، أن بلاده تشارك في متابعة المستجدات بالمتعلقة بإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا إجراء تجارب سريرية للقاحها المعتمد في المملكة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: "المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المسؤول الصحي السعودي قائلا: "من تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات".

وأكد المتحدث باسم الصحة السعودية أن "العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن رئيس صندوق الثروة الروسي الثلاثاء، أن بلاده توصلت لاتفاقيات مع السعودية والإمارات ودول أخرى على إجراء تجارب سريرية للقاح المعلن عنه مؤخرا.