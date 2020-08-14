أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد خبراء الصحة أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام.

السلطات الصينية، قالت، وبحسب تقارير صحفية، هذا الأسبوع، إن عينة سطحية من مجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل أثبتت أنها إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، لكن لا داعي للذعر.

على الرغم من اكتشاف الفيروس على المنتج الغذائي في مدينة شنتشن الصينية، بحسب بيان من السلطات المحلية، لم يذكر المسؤولون اسم العلامة التجارية، لكنه أكد أن نتائج الاختبارات للأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بأجنحة الدجاج جاءت سلبية حتى الآن، ويجري البحث عن منتجات من نفس العلامة التجارية التي تم بيعها بالفعل.

في غضون ذلك، قال أحد الخبراء، إن الاختبارات التي أجريت على الدجاج ربما تكون قد كشفت عن مادة وراثية من فيروس كورونا الميت، والتي يمكن أن تسبب نتائج إيجابية خاطئة.

وبحسب المحصلة النهائية لتلك التقارير، فإن الأطباء وخبراء الصحة أكدوا مرارًا وتكرارًا، أن "فيروس كورونا من غير المحتمل أن ينتقل عن طريق الطعام".

وقال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة والوقاية من تفشي الأمراض في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يحقق في الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.

وأضاف ويليامز، "هذا حقًا يتعلق بالجهاز التنفسي، من شخص لآخر"، "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يوجهنا حقًا نحو الطعام (أو) خدمة الطعام كطرق تقود الوباء".

وينتشر فيروس كورنا المستجد من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث عندما يكون على بعد 6 أقدام من شخص آخر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وتعد أفضل الطرق لمنع انتشار المرض هي التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع، وغسل يديك جيدًا وتغطية السعال أو العطس.

وتم التأكيد على نقطة ويليامز مؤخرًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية، اللتين قالتا في بيان مشترك في يونيو حزيران الماضي، إنه "لا يوجد دليل" على إصابة الناس بالفيروس من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن أن تصاب بفيروس كورونا عن طريق لمس سطح ملوث، بما في ذلك عبوات الطعام، ثم لمس وجهك، لكن يمكنك تقليل المخاطر عن طريق غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد التعامل مع عبوات الطعام.

مرض تنفسي

الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، قال، الخميس، إنه "يجب ألا يخشى الناس الطعام أو تغليف المواد الغذائية أو معالجة أو توصيل الطعام"، وأضاف "أكره أن أعتقد أننا سنخلق انطباعًا بأن هناك مشكلة في طعامنا أو أن هناك مشكلة في سلاسل طعامنا"، "لا يوجد دليل على أن الغذاء أو السلسلة الغذائية تشارك في نقل هذا الفيروس، ويجب أن يشعر الناس بالراحة والأمان".

وقالت منظمة الصحة العالمية سابقًا، إنه "من المستبعد جدًا أن يصاب الناس بفيروس كورونا من الطعام أو تغليف المواد الغذائية"، مؤكدة أن الفيروس يتسبب في مرض تنفسي ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال السلع المصنعة في مكان آخر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمن غير المرجح أن يستمر الفيروس على الأسطح بعد نقله وسفره وتعرضه لأشكال مختلفة. وأرجعت المنظمة ذلك إلى "الظروف ودرجات الحرارة".

خط دفاع آخر

وحتى لو وصل فيروس كورونا إلى طعامك، فإن حمض المعدة سيقتله، وفقًا للدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة كولومبيا.

وقالت راسموسن، إنه "عندما تأكل أي نوع من الطعام، سواء كان ساخنًا أو باردًا، فإن هذا الطعام سينتقل مباشرة إلى معدتك، حيث توجد بيئة عالية الحموضة ودرجة الحموضة المنخفضة التي من شأنها تعطيل الفيروس".

وفي حالة أجنحة الدجاج في شينزين الصينية، قال ديفيد هوي شو تشيونغ، خبير طب الجهاز التنفسي في جامعة هونغ كونغ، إنه من المحتمل أن تكون ملوثة أثناء التعبئة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها معدية، مشيرًا إلى أن الاختبارات يمكن أن تلتقط الحمض النووي الريبي، المادة الوراثية، لفيروس كورونا الميت، والذي من المعروف أنه يتسبب في نتائج إيجابية كاذبة للمرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا.