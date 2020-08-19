بعد إعلان الإغلاق في لبنان.. إليكم منحنى إصابات كورونا للآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --شهد لبنان مؤخرًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وتعاملها مع تداعيات تفجير الميناء الذي ضرب العاصمة وأسفر عن مقتل نحو 170 شخصًا وإصابة 6 آلاف شخص وتشريد 300 ألف شخص.

وقد أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان الأمس إغلاقًا في جميع أنحاء البلاد بدءًا من السادسة من صباح الجمعة 21 أغسطس/ آب إلى الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول، بعد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أعلى حالات الإصابة اليومية لتصل إلى 456 حالة يوم الإثنين 17 أغسطس/آب، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في لبنان. ونظرا إلى مجموع الإصابات الشهرية فقد تم تسجيل أعلى إصابات في شهر أغسطس/آب ليصل إجمالي الإصابات إلى 5,203 حالة إصابة حتى الـ18 من أغسطس/آب.

وعقب حادثة انفجار بيروت أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن على شدة تأثر النظام الصحي ومعاناته من أزمتين، انتشار فيروس كورونا والأضرار البشرية التي خلفها الانفجار من ضحايا وإصابات.