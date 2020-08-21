منظمة الصحة العالمية: لا يمكن التخلص من فيروس كورونا دون توفر اللقاح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، إنه "لا يمكن لأي دولة أن تتخلص من فيروس كورونا، دون أن يتوفر اللقاح".

وأوضح غبريسوس، الجمعة، أنه يأمل في الوصول إلى إنتاج اللقاح المضاد للفيروس في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أنه "أداة حيوية"، "لكن ليس هناك ما يضمن وجود لقاح".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه "وحتى إذا كان لدينا لقاح، فلن يقضي على الوباء بمفرده. يجب أن نتعلم جميعًا كيفية التحكم في هذا الفيروس وإدارته باستخدام الأدوات المتوفرة لدينا الآن".

وشدد المسؤول الكبير بالمنظمة الدولية، على أنه "يجب علينا إجراء تعديلات على حياتنا اليومية للحفاظ على سلامتنا، بما في ذلك قناع الوجه، ونظافة اليدين جيدًا"، معتبرًا أن تسجيل عدد من الدول لارتفاعات في إصابات فيروس كورونا، يحذر الدول التي تتجه أعداد المصابين فيها نحو الانخفاض، "التقدم لا يعني النصر"، بحسب تعبيره.