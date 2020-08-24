دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يراود الكثير من الأشخاص عدداً من الأسئلة حول الفئات العمرية المختلفة من الأطفال، الذين ينبغي عليهم ارتداء أقنعة الوجه.

وتنصح منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة بأن يرتدي الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، الكمامات مع اتباع نفس الشروط المطبقة على البالغين.

وبحسب البيان الذي أصدرته الصحة العالمية، لا ينبغي إلزام الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل بارتداء كمامة. وتقوم هذه النصيحة على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة وقدرته على استخدام الكمامة بشكل ملائم.

ويستند قرار وضع الكمامات للأطفال، ما بين الـ6 أعوام والـ11 عاماً، على العوامل التالية:

مدى تفشي الفيروس في المنطقة التي يقيم بها الطفل

قدرة الطفل على استخدام القناع بشكل آمن ومناسب

مدى توفر الكمامات فضلاً عن إمكانية غسلها واستبدالها في أماكن معينة

إشراف البالغين على الأطفال وتقديم إرشادات حول كيفية ارتداء الكمامات ونزعها بأمان

التأثير المحتمل لارتداء القناع على التعلم والنمو النفسي والاجتماعي

مدى تفاعل الأطفال مع أشخاص آخرين معرضين للإصابة بأمراض خطيرة

وأخيراً، تنصح منظمة الصحة العالمية باستشارة السلطات المحلية دوماً والتقيد بالممارسات الموصى بها في منطقتهم.