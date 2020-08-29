(CNN Health)-- أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، أن سحب الخوخ الذي يحتمل أن يكون ملوثًا بالسالمونيلا قد توسع عالميًا.

وإلى الآن، أصدرت كندا وسنغافورة ونيوزيلندا عمليات سحب للخوخ المُحتمل تلوثه، التي وزعتها شركة Prima Wawona أو Wawona Packing Company LLC، ومقرها كاليفورنيا، لتجار التجزئة في أكثر من 30 ولاية أمريكية و15 دولة حول العالم.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن أكثر من 75 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 1 و92 عامًا في 12 ولاية أصيبوا بتسمم السالمونيلا المرتبط بالفاكهة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وتم إرجاع الأمراض، بين 29 يونيو حزيران و3 أغسطس آب، إلى خوخ شركة واونا.

بالإضافة إلى كندا وسنغافورة ونيوزيلندا، تم شحن الخوخ إلى أستراليا والصين وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والفلبين وتايوان والإمارات العربية المتحدة.

في الولايات المتحدة، تم شحنها إلى ألاسكا، ألاباما، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، فلوريدا، جورجيا، هاواي، آيوا، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، ماساتشوستس، ماريلاند، مين، ميشيغان، مينيسوتا، ميسوري، ميسيسيبي، نورث كارولينا، نيو هامبشاير، نيو جيرسي، نيويورك، أوهايو، بنسلفانيا، ساوث كارولينا، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرجينيا وويسكونسن.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض عبر موقعه على شبكة الإنترنت: "إذا كنت لا تستطيع معرفة مصدر الخوخ، فلا تأكله... لا تأكل الطعام المصنوع من هذه الخوخ".

ويواصل مسؤولو هيئة الغذاء والدواء، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة وكندا التحقيق.

ويمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الإسهال والحمى وتشنجات في المعدة ما بين ست ساعات إلى ستة أيام بعد التعرض للبكتيريا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. وقد تستمر ما بين أربعة إلى سبعة أيام.

والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة جراء ذلك.