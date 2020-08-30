أعداد المصابين بفيروس كورونا تتخطى الـ25 مليون حالة من حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب ما لا يقل عن 25،009،250 شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، وفقاً لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأحد.

واعتباراً من صباح الأحد، أبلغت جامعة "جونز هوبكنز" عن وفاة 842،702 شخص بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويتواجد أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، مع وجود أكثر من 5.9 مليون حالة، وأكثر من 180 ألف حالة وفاة.

وتتبعها البرازيل بوجود أكثر من 3.8 مليون إصابة مؤكدة، وما لا يقل عن 120 ألف حالة وفاة.

وارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير منذ أن تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الصين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.

وسجل العالم مليون حالة بعد أكثر من 3 أشهر في 2 أبريل/نيسان، ووصل العدد إلى 10 ملايين حالة في 28 يونيو/ حزيران.