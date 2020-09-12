فاوتشي: قد لا تعود الحياة إلى طبيعتها قبل نهاية 2021.. فما السبب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يستبعد كبير أخصائيي الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، ألا تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا، حتى نهاية عام 2021.

وقال فاوتشي: "إذا كنت تتحدث عن العودة للحياة الطبيعية والتي تجسد ما كنا نعيشه قبل Covid19، ربما يكون ذلك في عام 2021، وربما حتى نهاية 2021"، على حد قوله.

وأكد أحد أكبر الأطباء الأمريكيين، في سلسلة حوارات أجراها الجمعة، أن اللقاح قد يساعد بعودة الحياة إلى طبيعتها لكنه لفت إلى أن التحفظات تبقى قائمة.

وكان قد أكد فاوتشي مرارا أن من الممكن اعتماد أحد اللقاحات قيد التجارب السريرية بشكل طارئ من جانب هيئة الدواء والغذاء الأمريكية بنهاية العام الجاري أو مطلع المقبل، لكن اللقاح لن يكون متوفرا للجميع على الفور.

وأوضح الطبيب الأمريكي وجهة نظره قائلا: "عندما تبدأ بتوزيع اللقاح وتحصل الغالبية أو أكثر بقليل من الشعب عليه وتكون بمأمن، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك قبل منتصف إلى نهاية العام المقبل"، حسبما قال في مقابلة مع قناة CNBC.