كيف يتأكد المصاب بكورونا من تعافيه بصورة كاملة؟ الصحة السعودية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الأحد، أن هناك فترة زمنية لابد على المصاب بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" أن يمر بها دون عوارض ليتأكد من تمام تعافيه.

كم مدة العزل المنزلي لمصاب كورونا؟ وكم مدة الحجر المنزلي للمخالط؟ وكيف يتأكد المصاب بتمام التعافي؟ أسئلة مهمة جداً هنا إجابتها⬇️ https://t.co/IAbThAKTR4

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشره وزارة الصحة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قال المتحدث: "من الأمور المهمة أن نجدد التأكيد على كافة المصابين، أنه أثناء فترة الإصابة من المهم جدا الالتزام بالعزل المنزلي واستخدام تطبيق تطمن والعزل يجب أن يستمر حتى تمام التعافي، كيف يتم التعافي؟ التعافي يجب أن يتجاوز فيه الشخص المصاب منذ تأكيد إصابته 10 أيام وأن يكون أيضا هناك 3 أيام متواصلة بدون أعراض.."

وأضاف: "حتى لو استمرت الأعراض أكثر من 10 أيام، لا نكتفي بالعشرة أيام ونستمر أكثر من ذلك حتى تزول الأعراض، ثلاثة أيام إضافة إلى تجاوز الـ10 أيام".

وأردف: "بالنسبة للمخالطين فمن المهم جدا أن يلتزموا بـ14 يوم فترة الحجر المنزلي حتى يتم الاطمئنان عليهم تماما، من المهم أيضا أن نجدد التذكير بأن من كان مخالطا مباشرا لشخص وتمت التوصية له بأن يقوم بالحجر المنزلي لـ14 يوما ألا ينقصها أبدا وألا يستعجل في بعض الإجراءات مثلا البعض يستعجل ويرغب أن يطمئن، بإمكانك الاطمئنان والحصول على مسحة بعد أيام وإن لم تكمل عدد الأيام، ولكن حتى إن ظهرت النتيجة سلبية، إتمام الـ14 يوما لابد منه".