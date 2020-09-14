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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجازة الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للتجارب السريرية على اللقاح أثبتت أنه آمن وتنتج عنه أعراض جانبية بسيطة.

وأعلنت الصحة الإماراتية أن الاستخدام الطارئ للقاح سيكون متاحا للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس من الكادر الطبي بهدف توفير وسائل الأمان لحماية أفراده.

وأكدت الصحة إن الاستخدام الطارئ للقاح كورونا "يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجع أسرع لإجراءات الترخيص".

وأثبتت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الدراسات التي أُجريت على اللقاح أنه آمن وفعال وتنتج عنه استجابة قوية، وفقا للصحة الإماراتية.

وأشارت الوزارة إلى أن التجارب السريرية ضمن المرحلة الثالثة مستمرة "تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة مع اتباع كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح".

ولفتت الصحة إلى أن جميع التجارب السريرية التي أجريت في الإمارات كانت ناجحة وكشفت أن 31 ألف متطوع من 125 جنسية شاركوا في التجارب، وأكدت أن الأعراض الجانبية للقاح كانت بسيطة ومتوقعة، وأشارت إلى أن النتائج الأولية جاءت مشجعة من ناحية وجود مضادات فيروسية في الجسم.

وقالت الصحة الإماراتية إن التجارب أجريت على 1000 شخص يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث مضاعفات، وأشارت إلى أن تقييم اللقاح استند إلى معايير تأهيل الموافقة الطارئة للاستخدام إلى جانب طلب الشركةالمصنعة إجازة اللقاح.