ما هي ساعات النوم الموصى بها خلال اليوم لكل فئة عمرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح التي ستساهم في تحسن نومك ليلاً.

ولكن أولاً، ما هي مدة النوم الموصى بها يومياً لكل فئة عمرية؟

0-3 شهور - 14-17 ساعة

12-4 شهراً: 12-16 ساعة

2-1 سنة: 11-14 ساعة

5-3 سنوات: 10-13 ساعة

12-6 سنة: 9-12 ساعة

18-13 سنة: 8-10 ساعات

60-18 سنة: 7 ساعات أو أكثر

مدة النوم الموصى به لكل فئة عمرية #صحتك_لا_تهملها #وقاية @zahra_ksa @Kayl_sa @WateenApp @NCMH_SA @Spta_Media https://t.co/KEkw2zVsTD

ما هي العادات التي يمكن أن تساهم في تحسن صحة النوم ليلاً؟