هل تتمتع بصحة نفسية جيدة؟ إليك 6 علامات تدل على ذلك

الآثار النفسية لوباء فيروس كورونا.. كيف يمكن للأهل مساعدة الأبناء في مواجهة الضغط النفسي الناجم عن الوباء؟

كيف تؤثر الجائحة على أولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية بالفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد الكثير من الجوانب في حياتنا، ويستدعي ذلك أن نهتم بصحتنا العقلية أكثر من أي وقتٍ مضى.

ومؤخراً، نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على "تويتر" علامات تشير إلى تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة.

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6 علامات تشير إلى الصحة النفسية الجيدة: