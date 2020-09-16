هل تتمتع بصحة نفسية جيدة؟ إليك 6 علامات تدل على ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد الكثير من الجوانب في حياتنا، ويستدعي ذلك أن نهتم بصحتنا العقلية أكثر من أي وقتٍ مضى.
ومؤخراً، نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على "تويتر" علامات تشير إلى تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة.
6 علامات تشير إلى الصحة النفسية الجيدة:
- تقدير الذات: الشعور بالثقة وتقدير قيمة الذات، والحكم عليها وفق أسس منطقية
- التعبير: امتلاك القدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة واضحة وصريحة للآخرين
- التواصل: القدرة على بناء علاقات اجتماعية جيدة، والحفاظ عليها، والمشاركة في المجتمع
- الإنتاج: قدرة المرء على التعايش، والعمل بإنتاجية، والشعور بالإنجاز تجاه ما يحققه من أهداف
- الظروف الصعبة: قدرة الشخص على التعامل الجيد مع مسببات التوتر، والتعايش مع الظروف الصعبة
- المتعة: شعور المرء بمتعة الحياة ووجود هدف فيها، وتمتعه بالقدرة على الابتسام دائماً