وكالة حماية البيئة تصدر قائمة من المطهرات التي يمكن استخدامها ضد فيروس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن اعتمادها لمنظف "Pine-Sol" الأصلي كمنتج يمكنه قتل فيروس كورونا على الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.

وقالت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة، لـ CNN، عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد، إن المنتج أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي يُتوقع أن تقتل الفيروس، وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد "سارس-كوف-2"، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وفي بيان صحفي، أعلنت شركة "كلوركس"، المنتجة للمنظف، أن "Pine-Sol" خضع لاختبار بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، وأظهر أن المطهر يمكنه قتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس شركة "كلوركس" والمدير العام لقسم التنظيف في الشركة، كريس هايدر، إن منظف "Pine-Sol" الأصلي يوفر للعائلات معايير النظافة التي وثقت بها عبر الأجيال مع الحماية التي يحتاجون إليها الآن ضد انتشار فيروس"سارس-كوف-2"، الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".

ومن أجل تطهير الأسطح من فيروس كورونا، أوضحت الشركة أنه يجب على العملاء استخدام "Pine-Sol" بواسطة إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة على السطح، والانتظار لمدة 10 دقائق، ثم شطفها.

أما بالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ، قالت الشركة إنه سيكون من الضروري التنظيف المسبق لإزالة الأوساخ الزائدة أولاً.

وتعد "كلوركس"، أكبر مصنع في العالم لمواد التنظيف المطهرة، ولدى الشركة 36 منتجًا آخر على قائمة وكالة حماية البيئة الأمريكية للمطهرات للاستخدام ضد فيروس كورونا، بما في ذلك كلوروكس، منظف الحمامات المطهر والمناديل المبللة المطهرة.

ونظراً لكمية الطلب الهائل، أكدت الشركة أنها ستستمر في مواجهة نقص في إنتاج مناديلها المعقمة ومنتجاتها الأخرى حتى عام 2021.

وتؤكد وكالة حماية البيئة أنه من المهم اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المطهرات والانتباه إلى المدة التي يجب أن تبقى فيها المادة المنظفة على السطح الذي يتم تنظيفه.

ومع ذلك، هناك حقيقة مهمة يجب تذكرها، وهي أن غسل اليدين بالماء والصابون لا يزال أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس، وفقاً لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.