دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة الإسرائلية عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد تشخيص 6,861 إصابة جديدة يوم الثلاثاء.

وسجلت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مع تشخيص 6,861 إصابة جديدة، متجاوزةً الرقم القياسي السابق، البالغ 5,523 إصابة الذي سجل قبل أسبوع، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائلية.

ويأتي الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية فرض قيود أكثر صرامة خلال الإغلاق العام الثاني للبلاد، فضلاً عن تقليص ساعات العمل في القطاعين العام والخاص.

وفرضت إسرائيل إجراءات الإغلاق يوم الجمعة الماضي، في محاولة للحد من العدد المتزايد لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد.