التخثر الوريدي.. تعرف إلى العوامل التي تزيد من الإصابة به وطرق الوقاية

صحة
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التخثر الوريدي.. تعرف إلى العوامل التي تزيد من الإصابة به وطرق الوقاية منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عودة الحياة إلى طبيعتها ببطء خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وعودة قطاع السفر شيئاً فشيئاً، قد يعني ذلك أنك بدأت التخطيط للسفر بالفعل. ولكن، هل تعلم أن احتمالية الإصابة بالتخثر الوريدي تزيد في الرحلات الطويلة؟

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وأوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر"، عن كيفية الوقاية من التخثر الوريدي، إضافةً إلى العوامل التي تزيد من الإصابة به.

والتخثر الوريدي يحدث عند تكون جلطة دموية في وريد عميق، وغالباً ما يحدث ذلك في أوردة الساق، وفقاً لما ذُكر.

وتزيد احتمالية الإصابة به خلال الرحلات الطويلة التي تستمر لـ4 ساعات أو أكثر.

وإليك 4 نصائح لوقاية نفسك من التخثر الوريدي:

  • المشي والحركة، ويفضل القيام بذلك كل ساعة
  • ممارسة تمارين الأرجل أثناء الجلوس كل 20 دقيقة
  • الإكثار من شرب السوائل والتقليل من الكافيين
  • ارتداء ملابس مريحة

ومن العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالتخثر الوريدي هي معاناة المرء من إصابة سابقة به، والميل الوراثي إلى التجلط، والحمل أو الولادة، والبدانة، إلى جانب كبر السن.

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