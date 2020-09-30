دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون من بين الأشخاص الذين بدأوا رحلتهم إلى حياة أكثر صحية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أو قد تكون من أولئك الذين لطالما حرصوا على اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي بالفعل.

ومهما كانت المجموعة التي تنتمي إليها، قد ترغب في معرفة الوجبات الخفيفة التي يمكنك الاستمتاع بها خلال اليوم.

وإليكم لائحة من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية، وفقاً للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "Saudi CDC":