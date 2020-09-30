الحساسية أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا.. كيف يمكنك معرفة ما الذي يجعلك مريضاَ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التحدث عن حساسية الطعام، يخطر في البال أطعمة مثل الفول السوداني، والمكسرات. ولكن، هل تعلم أن هناك في الحقيقة أكثر من 170 نوعاً من الأطعمة المسببة للحساسية؟

وخلال مقطع فيديو على "تويتر"، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مفهوم حساسية الطعام.

وأوضح الفيديو أن حساسية الطعام هي عبارة عن رد فعل سلبي من الجهاز المناعي في جسم الإنسان تجاه العديد من المنتجات الغذائية، وينتج عنها بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر خلال دقائق، أو تستغرق ساعات.

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وتتراوح أعراض حساسية الطعام من أعراض بسيطة، مثل الطفح الجلدي، والصداع، والغثيان، والقيء، وقد تصل إلى الصعوبة في التنفس، والإغماء.

ولا يوجد علاج لحساسية الطعام سوى تجنب الأطعمة المسببة لها.

وهناك أكثر من 170 نوعاً من الأطعمة المسببة لحساسية الطعام، ومن أكثرها شيوعاً هي: الحليب، والبيض، والفول السوداني، والمكسرات، والسمسم، وفول الصويا.

وأثبتت الدراسات حدوث 50% من حالات حساسية الطعام خارج المنزل.

ولذلك، يجب الحرص على قراءة معلومات الحساسية الموضحة ضمن قوائم طلبات المطاعم والمقاهي، والحرص على قراءة معلومات الحساسية الموضحة في البطاقة الغذائية في الأغذية المعبأة.