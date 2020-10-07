الآثار النفسية لوباء فيروس كورونا.. كيف يمكن للأهل مساعدة الأبناء في مواجهة الضغط النفسي الناجم عن الوباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعرف معظم الآباء أن سلوكهم له تأثير على الصحة العقلية لأطفالهم، الآن وربما إلى الأبد.

على هذا النحو، نحن نسعى جاهدين لاستدعاء أفضل ما لدينا، والتمتع برباطة الجأش والتعاطف قدر الإمكان، مع أمل ضئيل في أن هذه اللحظات سوف تفوق تلك اللحظات غير المفككة.

هناك أوقات يكون فيها هذا أسهل، وأوقات يكون فيها الأمر أكثر صعوبة. في الوقت الحالي، في حالة عدم الوضوح، فالأمر أصعب بكثير.

مع انتشار الوباء، وإغلاق المدارس، وأزمة المناخ، وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، جعل هذا العام من الصعب على أي شخص الاحتفاظ بذلك بشكل معقول.

النبأ السار هو أن الأطفال لا يحتاجون منا أن نكون أعمدة القوة وسط الحطام. ولا يعني قلق أو اكتئاب أحد الوالدين أن الطفل سيعاني حتما من القلق أو الاكتئاب الآن أو في المستقبل.

ما يهم أكثر من مدى شعورنا بعدم الاستقرار هو كيفية تعاملنا مع هذه المشاعر المقلقة. هذا هو الحال سواء كآباء أو أطفال نعاني من القلق أو الاكتئاب.

العلاقة بين الصحة النفسية للوالدين والأطفال

أوضحت مارسي بورستين، عالمة النفس الإكلينيكية وموظفة في المعهد الأمريكي للصحة العقلية، التي بحثت في هذا الموضوع، أن هناك علاقة طويلة الأمد بين مشاكل الصحة العقلية للوالدين والأطفال.

أطفال الآباء الذين يعانون من اضطرابات القلق هم أكثر عرضة من أربع إلى ست مرات للإصابة باضطراب القلق في حياتهم، وأطفال الآباء المصابين بالاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث إلى أربع مرات. غالبًا ما تظهر هذه الاضطرابات في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

السبب، ومع ذلك، لا يزال غير مؤكد. قالت بورستين إنه من المحتمل أن يكون مزيجًا من علم الوراثة وعلم الأحياء والبيئة. أيضًا، ليس دائمًا شيئًا ينتقل من الوالد إلى الطفل؛ يمكن أن يؤثر سلوك الطفل على والديه.

وتابعت بورستين: "هذه ظاهرة الدجاجة والبيضة.. العلاقة بين الوالد والطفل هي علاقة ثنائية الاتجاه ومعقدة".

ولكن بغض النظر عن مكان وكيفية بدء المرض العقلي - وهو أمر قد يكون من المستحيل تحديده بدقة - تريد بورستين من الآباء أن يعرفوا أنه لا أحد يتحمل اللوم.

يوافقها الرأي إيلي ليبوويتز، مدير برنامج اضطرابات القلق في مركز ييل لدراسات الطفل.

عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون من القلق والاكتئاب، نادرًا ما يعتقد أن معاناة أحد الوالدين مع الصحة العقلية هي السبب المباشر.

قال ليبوويتز إنه "لا تزال هناك فكرة مفادها أن الخطأ كله يقع على عاتق الوالدين، وأن الصحة العقلية، باعتبارها نظامًا، لها تاريخ طويل في ذلك".

هذا لا يعني أن الآباء ليس لديهم أي تأثير على الصحة العقلية لأطفالهم.

كل ذلك يتوقف على أسلوب الرد

المعاناة العاطفية أمر لا مفر منه. الحياة مؤلمة وغير مريحة لنا جميعًا في مرحلة ما. إذا لم تختبر هذه المشاعر أبدًا، حسنًا، لدي بعض الأخبار السيئة. من المحتمل أن تكون شديد الإنكار أو الإيجابية السامة (أو كليهما)، ولا يفيد ذلك أي شخص، ولا سيما أنت.

في بعض الأحيان، يمكن السيطرة على القلق والحزن دون مساعدة مهنية. وأحيانًا تكون قوية جدًا لدرجة أنها تعتبر اضطرابًا سريريًا وتطلب مساعدة احترافية.

وفي الحالتين، فإن إنكار هذا الألم يمكن أن يسبب ضررًا لأطفالنا وأنفسنا على المدى الطويل. الشيء الصحي العاطفي الذي يجب فعله، وهو أيضًا الشيء الصعب والشجاع الذي يجب القيام به، هو الاعتراف بصراعاتنا أمام أطفالنا ونمذجة استجابة صحية لهم.

قال ليبوفيتز: "يتطلع الأطفال إلى الآباء لفهم واقعهم وفهم العالم. يبدأ الأمر في سن الطفولة". وأشار إلى دراسة يستجيب فيها الأطفال لإشارات وجه والديهم عند اتخاذ قرار بشأن الزحف على أرضية شفافة أم لا. توقف أطفال الآباء الذين بدا عليهم الخوف عن الزحف. أولئك الذين بدا آباؤهم هادئين استمروا في الزحف.

وأضاف "هذه طريقة رئيسية لنتعرف على ما هو آمن وخطير وسعيد وحزين".

هذا لا يعني أننا نحتاج دائمًا أن نظهر هادئين. عندما نشعر بالقلق بشأن Covid-19 أو حرائق الغابات أو العنصرية أو انعدام الأمن المالي - أو لأننا نعاني من اضطراب القلق السريري - يجب أن نعترف به وجهاً لوجه مع أطفالنا بطريقة مناسبة للعمر.

بالنسبة للأطفال الصغار، من المحتمل أن تكون كلمات "حزين" و "خائف" خيارات أفضل من "مكتئب" و "قلق".

يمكن للمحادثات المناسبة للعمر حول القلق والاكتئاب أن تحقق عددًا من الأشياء. أولاً، التحدث إلى أطفالك يجعل هذه المشاعر طبيعية ويظهر للأطفال أنه لا بأس في الاعتراف بها والتعبير عنها. ثانيًا، يضمن التواصل للأطفال معرفة أن توتر الوالدين وقلقهم ليس خطأ الأطفال. أخيرًا، عندما يتحدث الآباء عما يفعلونه للتعامل مع هذه المشاعر، فإنهم يظهرون لأطفالهم كيفية التعامل مع مشاعرهم القاسية.

إذا كانت طفلة خائفة من الذهاب إلى الحديقة لأنها تخشى أن تصاب بفيروس كورونا هناك، فلا تقل: "أتفهم أنك خائفة ولن نذهب". بدلاً من ذلك، قل: "أتفهم أنك خائفة، لكننا نعلم أن هذا آمن، وأعلم أنه يمكنك فعل ذلك".