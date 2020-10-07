هل تريد اتباع نمط حياة صحي؟ إليك 6 بدائل صحية لطعامك المفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الأطعمة الدسمة، ولكنك تحاول جاهداً أن تتجنبها لاتباع أسلوب حياة صحي؟ ليس بالضرورة أن تحرم نفسك من الأطعمة أو المشروبات التي تحبها، بل يمكنك استبدالها بنظام غذائي مفيد.

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من البدائل الصحية لطعامك المفضل.

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وعلى سبيل المثال، يمكنك تناول شطيرة دجاج مشوي بدلاً من شطيرة دجاج مقلي مع الصلصة، كما يمكنك أيضاً قلي البطاطس في المقلاة الهوائية.

وبالنسبة إلى مشروباتك المفضلة، كالقهوة المنكهة والمحلاة، يفضل شرب القهوة السوداء. وبدلاً من تحضير عصير فاكهة بالبوظة، احرص على تناول ثمرة فاكهة طازجة.