دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما ترتبط كلمة ورم مع السرطان، ولكن، هذا غير دقيق من ناحية طبية.

ويستخدم الأشخاص كلمة ورم عادةً للإشارة إلى مرض السرطان، ولكن من ناحية طبية، يمكن أن يكون الورم في الحقيقة حميداً أو خبيثاً، ويعتمد ذلك على نوع الخلايا التي يتكون منها، وفقاً لما ذكره المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتتكون أنواع الكتل التي قد تظهر في الجسم من التالي:

الكتل الدهنية:

تُعد هذه الكتل بطيئة النمو، وهي ناتجة عن نمو مفرط في الخلايا الدهنية. وهي تنمو غالباً بين الجلد، وطبقة العضلات.

والكتل الدهنية ليست سرطاناً، ويمكن إزالتها في حال كانت مزعجة، أو مؤلمة، أو تتزايد في الحجم، ولكنها في الغالب لا تشكل أي ضرر على الجسم.

كتل الأورام الحميدة:

هذه الكتل عبارة عن نمو غير طبيعي للأنسجة، وهي تنتج عن الانقسام، والتكاثر غير المنضبط لخلايا لا تقوم بأي وظائف فسيولوجية. ولا تغزوا هذه الكتل الأنسجة المجاورة لها، كما أنها لا تنتشر إلى أجزاء أخرى.

كتل الأورام الخبيثة:

تنتج هذه الكتل من نمو الخلايا وتكاثرها بصورة غير منتظمة، وقد يسبب استمرار نموها وانتشارها إلى أجزاء متفرقة من الجسم خطراً على الإنسان.