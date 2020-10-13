مراكز السيطرة على الأمراض تحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأفراد دون 25 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا للمدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 20 ألف حالة وفاة أخرى من كوفيد -19 بحلول نهاية الشهر هي "حتمية".

وقال الدكتور توم فريدن يوم السبت، لـCNN إن هذا التقدير يستند إلى عدد الإصابات "التي حدثت بالفعل".

أبلغت الولايات المتحدة عن 57420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ أغسطس.

وأصيب أكثر من 7.7 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وتوفي 214377 شخصًا ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

بحلول شباط (فبراير)، قد يتضاعف عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى حوالي 400 ألف، وفقًا لتوقع نموذج من معهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن. وتوقع النموذج أن تصل الوفيات اليومية إلى ذروتها عند حوالي 2300 في منتصف يناير.

قال الدكتور ريتشارد بيسر، مدير سابق آخر لـ CDC، إن التوقعات ليست ثابتة، وما يفعله الجمهور يمكن أن يكون له تأثير كبير.

ومع ذلك، تستمر حالات Covid-19 الجديدة في النمو في جميع أنحاء البلاد. أبلغ مسؤولو الصحة في فلوريدا عن 5570 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 يوم الأحد بعد عدم الإعلان عن حالات جديدة أو وفيات جديدة يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة في فلوريدا.

كما تم الإبلاغ عن 178 حالة وفاة في فلوريدا يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 15364 ، وفقًا للبيانات.

في ولاية مونتانا، استغرق الأمر ما يقرب من خمسة أشهر من بداية الوباء حتى تصل الولاية إلى 5000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ولكن في الأيام الـ 11 الماضية فقط، أبلغت الولاية عن 5000 حالة أخرى مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

الآثار قد تكون أكبر بكثير مما يعتقده المسؤولون

يتتبع المسؤولون الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لكن فريدن قال إن هذه الأرقام قد تكون صغيرة للغاية.

قال فريدن يوم السبت إن العدد الحقيقي لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة يزيد عن ربع مليون شخص.

جزء من المشكلة في تحديد التأثير الحقيقي هو كيفية إدراج الوفيات في شهادات الوفاة، خاصة بالنسبة للمرضى الأكبر سنًا الذين هم أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى إلى جانب عدوى فيروس كورونا. وقال إنه غالبًا ما يتم سرد الحالة الصحية الأخرى على أنها سبب الوفاة.

وأوضح فريدن: "إذا مات شخص ما بسبب السرطان، وكان لديه أيضًا مرض السكري ، فإنه يعتبر قد مات بسبب السرطان". وتابع "إذا مات من Covid ، وكان مصابًا أيضًا بمرض السكري، فقد مات من Covid."

وقال إن عدد الإصابات من المرجح أن يقترب من 40 مليون شخص.

استعادة الثقة في اللقاحات والهيئات الصحية

بينما يتسابق الباحثون لتطوير لقاح لفيروس كورونا، قال خبراء الصحة يوم السبت إن تحسين الثقة وإمكانية الوصول لأي لقاح محتمل أمر ضروري.

"لكي ينجح اللقاح فعليًا، لا يجب أن يكون آمنًا وفعالًا فحسب، بل يجب أن يكون متاحًا وموثوقًا به أيضًا. ولهذا السبب من المهم جدًا ألا يتم تسييسه وعدم اعتباره من أي حزب سياسي أو شخصية سياسية ،" بحسب فريدن. وتابع "إنها مهمة كبيرة أن تحصل على اللقاحات."

تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور لا يثق بمراكز السيطرة على الأمراض فيما يتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا.

دعوة لليقظة للسياسيين ومسؤولي الصحة العامة

حذر المديرون السابقون لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن كلاً من السياسيين ومسؤولي الصحة العامة يجب أن يأخذوا الفيروس على محمل الجد من أجل الجمهور.

قال الرئيس دونالد ترامب إن على الأمريكيين ألا يدعوا الخوف من فيروس كورونا يسيطر على حياتهم، لكن المدير السابق الدكتور جيفري كوبلان قال إن على البلاد أن تخاف "تمامًا".

وقال كوبلان: "عندما تعمل قيادتك ضدك في هذا الفيروس، يكون للفيروس حليف يجعله منافسًا قويًا جدًا لمزيد من الدمار".

وأضاف أنه يعتقد أن هذا الوباء سيكون بمثابة جرس إنذار للسياسيين ومسؤولي الصحة العامة.