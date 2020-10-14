احذر.. 8 أعراض تشير إلى إصابتك بالجلطة القلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تشعر أحياناً بأعراض مرضية بسيطة لا تجعلك تأخذ الأمر على محمل الجد، ولكن من المهم جداً أن تكون متنبهاً لأي مؤشرات قد تدل على إصابتك بالجلطة القلبية.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي، على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الأعراض التي تشير إلى إصابتك بالجلطة القلبية.

ما هي أبرز 8 مؤشرات تنذرك بها؟