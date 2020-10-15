بخمس نقاط.. إليك الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم

صحة
نشر
دقيقة قراءة
Blood-donation-vs-cupping

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتساءل الكثير من الأشخاص حول الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم، والجواب بسيط جداً، حيث لخصه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، بخمس نقاط فقط. 

الحجامة

  • يسحب من الشعيرات الدموية 

  • تسحب الخلايا الهرمة فقط

  • لا تنقص نسبة الهيموحلوبين في الجسم

  • تفيد المحتجم فقط

  • بالإمكان التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهراً

التبرع بالدم

  • يسحب من الأوردة

  • يتم سحب كامل مكونات الدم

  • تنقص نسبة الهيموجلوبين بالجسم

  • يفيد المتبرع والمتبرع له

  • تستطيع الاحتجام بعد التبرع بالدم بشهرين

محتوى مدفوع

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.