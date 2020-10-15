بخمس نقاط.. إليك الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتساءل الكثير من الأشخاص حول الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم، والجواب بسيط جداً، حيث لخصه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، بخمس نقاط فقط.
الحجامة
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يسحب من الشعيرات الدموية
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تسحب الخلايا الهرمة فقط
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لا تنقص نسبة الهيموحلوبين في الجسم
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تفيد المحتجم فقط
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بالإمكان التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهراً
التبرع بالدم
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يسحب من الأوردة
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يتم سحب كامل مكونات الدم
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تنقص نسبة الهيموجلوبين بالجسم
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يفيد المتبرع والمتبرع له
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تستطيع الاحتجام بعد التبرع بالدم بشهرين