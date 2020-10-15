بخمس نقاط.. إليك الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتساءل الكثير من الأشخاص حول الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم، والجواب بسيط جداً، حيث لخصه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، بخمس نقاط فقط.

الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/rJPk63KAqB

الحجامة

يسحب من الشعيرات الدموية

تسحب الخلايا الهرمة فقط

لا تنقص نسبة الهيموحلوبين في الجسم

تفيد المحتجم فقط

بالإمكان التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهراً

التبرع بالدم