دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يتساءل العديد من الأشخاص حول اللقاح الموعود، الذي ينتظره كثيرون بفارغ الصبر. وبدورها، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 8 أمور قد تهمك عن تطوير لقاح فيروس كورونا.

تعتبر سلامة لقاحات كوفيد-19 هي الأولوية القصوى يتم تطوير واختبار العديد من اللقاحات، لكن قد يكون بعضها جاهزًا قبل الآخر يمكن استخدام لقاحات كوفيد-19 بموجب ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد يكون هناك إمداد محدود من لقاحات COVID-19 قبل نهاية 2020، لكن الإمدادات ستزداد باستمرار في الأسابيع والأشهر التالية في حال كانت إمدادات اللقاحات محدودة، فقد تُعطى الأولوية لبعض المجموعات للحصول على لقاح كوفيد-19 أولاً في البداية، قد لا يوصى باستخدام لقاحات كوفيد-19 للأطفال لن تكون التكلفة عقبة أمام الحصول على لقاح ضد كوفيد-19 يتم تحديث مخططات لقاح كوفيد-19 مع توفر معلومات جديدة