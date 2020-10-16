المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض.. 8 أمور قد يهمك معرفتها عن تطوير لقاح كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يتساءل العديد من الأشخاص حول اللقاح الموعود، الذي ينتظره كثيرون بفارغ الصبر. وبدورها، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 8 أمور قد تهمك عن تطوير لقاح فيروس كورونا.

  1. تعتبر سلامة لقاحات كوفيد-19 هي الأولوية القصوى

  2.  يتم تطوير واختبار العديد من اللقاحات، لكن قد يكون بعضها جاهزًا قبل الآخر

  3. يمكن استخدام لقاحات كوفيد-19 بموجب ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)

  4. قد يكون هناك إمداد محدود من لقاحات COVID-19 قبل نهاية 2020، لكن الإمدادات ستزداد باستمرار في الأسابيع والأشهر التالية

  5. في حال كانت إمدادات اللقاحات محدودة، فقد تُعطى الأولوية لبعض المجموعات للحصول على لقاح كوفيد-19 أولاً

  6. في البداية، قد لا يوصى باستخدام لقاحات كوفيد-19 للأطفال

  7. لن تكون التكلفة عقبة أمام الحصول على لقاح ضد كوفيد-19

  8. يتم تحديث مخططات لقاح كوفيد-19 مع توفر معلومات جديدة

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