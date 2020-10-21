فصل الشتاء على الأبواب.. إليك الفرق بين أعراض الزكام والإنفلونزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تستصعب أحياناً التفريق بين الزكام والإنفلونزا؟ ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الأعراض التي ستوضح لك الفرق بين كليهما.

أعراض الزكام:

تظهر الأعراض تدريجياً

انسداد الأنف

آلام الحلق

العطس

أعراض الإنفلونزا:

تظهر الأعراض فجأة

آلام العضلات تكون شديدة

الضعف أو الإعياء

الشعور بالرجفة أو القشعريرة

الصداع الشديد

آلام الصدر والكحة الشديدة

الحمى وتصل غالباً إلى 40 درجة مئوية

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن مرض الإنفلونزا هو مرض تنفسي خطير معدي، تسببه فيروسات الإنفلونزا. وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكون مضاعفاتها قاتلة أحياناً.

وينصح أيضاً بحصول كل شخص، يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، على لقاح الإنفلونزا سنوياً، بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إذا أمكن.