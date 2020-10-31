دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات، السبت، عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كورونا"، وذلك لرسم ملامح مراحل ما "بعد الوباء".

وكشفت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن إنشاء اللجنة الجديدة يأتي "تماشيا مع خطة حكومة دولة الإمارات لتعزيز جهودها في مكافحة الجائحة".

وأضافت اللجنة بالقول إن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى " تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة كوفيد19 من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات" وإلى "وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع"، حسب تعبيرها.

ويترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر هذه اللجنة الجديدة، وتشمل اختصاصاتها "وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد كوفيد19 وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية"، وفقا للأزمات والكوارث.