من أول 20 دقيقة حتى 10 أعوام..هذا ما يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين

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نشر الأحد ، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

كيف يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في مكافحة فيروس كورونا؟

هذه فرصتك.. الإقلاع عن التدخين يزيد من فرص تجنبك الإصابة بفيروس كورونا

ماذا يحصل للجسم إذا ترافق التدخين مع ارتفاع الكوليسترول في الدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا سبق أن فكرت في الإقلاع عن التدخين، فقد ترغب في البدء في العمل من أجل ذلك الهدف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يرفع خطورة الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وقد يتسبب بالوفاة، وفقا لبيان أصدرته المنظمة في مايو/أيار.

وفي مقطع فيديو عبر "تويتر"، شرح "برنامج مكافحة التدخين" الخاص بوزارة الصحة السعودية ما يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين.

هذا ما يحصل لجسمك بعد إقلاعك عن التدخين: