دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات في 216 دولة ومنطقة عن حوالي 46.5 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 1.2 حالة وفاة منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها، في ديسبمر/ كانون الأول.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 9.2 مليون إصابة و230 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 8.2 مليون إصابة. وبالنسبة إلى البرازيل، فقد احتلت المرتبة الثانية بعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة ليصل إلى 160 ألف وفاة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول والمناطق الأكثر تضرراَ من فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.